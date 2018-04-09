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Новости
09.04.2018 10:31

Каких домашних животных предпочитают владимирцы
Исследователи выяснили, каких домашних животных предпочитают владимирцы. 50% опрошенных в качестве домашнего питомца заводят кошек. Участники опроса отмечают, что кошки ласковы и не так требовательны в уходе. Иметь дома собаку желают 36%  респондентов. Они считают, что пёс в доме становится не только охранником жилища, он будет лучшим другом или даже членом семьи.  7%  выбрали себе домой более мелких животных: черепашек, хомячков, различных рептилий или птиц. Большинство отмечают, что для своего ребенка обязательно покупали маленькую живность, чтобы тот заботился о ком-то и учился ответственности. Оставшиеся рассказали, что не любят домашних животных или считают негуманным держать зверька в доме.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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