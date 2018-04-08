Гидрологическая обстановка во Владимирской области находится под контролем

Гидрологическая обстановка во Владимирской области находится под круглосуточным контролем. Отслеживаются и анализируются все сведения о текущем состоянии водоёмов. По состоянию на 6-е апреля гидрологическая обстановка характеризуется как стабильная: подъём воды в реках пока незначителен, ввиду невысоких значений ночных температур, которые сдерживают таяние снега.

Тем не менее, малые реки Владимирской области практически все освободились ото льда. Реки средние – Клязьма и Нерль вскроются в начале следующей недели, Ока – во второй декаде апреля. Процесс вскрытия рек постепенно будет дополняться активными фазами половодья, которое начнётся после выхода воды в поймы. Традиционно ожидается и вторая фаза («волна») половодья: когда максимальную водность обретут притоки Клязьмы, истоки которых находятся у северных соседей – в Ярославской и Ивановской областях. То есть может возникнуть ситуация, когда в нашем регионе, казалось бы, весь снег растаял, а вода всё равно прибывает – это пополняют Клязьму её левые притоки.

В регионе 22 населённых пункта находятся в зоне подтоплений и 32 населённых пункта в зоне отрезаний, а так же есть 5 СНТ, расположенные в зонах воздействия талых вод в ходе половодья. Повсеместно на этих территориях проведена (и проводится) вся необходимая работа, направленная на обеспечение безаварийного пропуска талых вод. Решены все вопросы обеспечения и защиты жителей таких территорий, а также связи с «большой землёй». Подготовлены пункты временного размещения, спланированы мероприятия по эвакуации людей, проводится работа по информированию жителей.

Ежедневно патрулирование водоёмов Владимирской области осуществляют межведомственные оперативные группы, мониторинг проводится и с помощью беспилотных летательных аппаратов, а со следующей недели для отслеживания обстановки на водных объектах региона будет привлекаться вертолёт МЧС «Ми-8».





Автор: Владимирская служба новостей