Нарушения пожарной безопасности выявлены во всех торговых центрах 33 региона

В связи с трагическими событиями в Кемерово, произошедшими 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», по поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Владимирской области организованы проверки в торговых комплексах, кинотеатрах, иных местах массового пребывания граждан, в том числе несовершеннолетних.

В настоящее время прокурорами проверено 149 объектов, по результатам возбуждено 122 административных дела. В каждом случае внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Установлено, что на территории области имеются торговые и развлекательные объекты, в которых отсутствует автоматическая система пожаротушения (ТРЦ «Копеечка», «Торговые ряды», подсобные помещения магазина «Детский мир» город Владимира и др.) при отсутствии необходимого количества или неисправности огнетушителей.

Повсеместно выявлены нарушения, касающиеся неисправности систем оповещения посетителей о пожаре, загромождения лестничных клеток и путей эвакуации, несоответствия ширины пожарных проходов установленным нормам, отделки стен на путях эвакуации горючими материалами, закрытия на ключ пожарных выходов, складирования горючих материалов под лестничными маршами, в помещениях электрощитовых и вентиляционных и др.

Незаконная реконструкция помещений, влекущая, в том числе нарушение требований пожарной безопасности, выявлена в ТЦ «Крейсер» (размещение ресторана на 4 этаже), ТРЦ «Копеечка» (устройство дополнительных лифтов) и др.

На некоторых объектах запоры эвакуационных выходов не обеспечивают открытие их без ключа, а двери не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, отдельные подвальные помещения лишены эвакуационных выходов (Кинотеатры «Киномакс» (Владимир), «Октябрь» (Муром) и др.).

В настоящее время комплексные проверочные мероприятия продолжаются, в отношении нарушителей будет применен весь комплекс мер прокурорского реагирования вплоть до приостановления деятельности объектов до полного устранения выявленных нарушений.





Автор: Владимирская служба новостей