С Пасхой Христовой!

Дорогие жители Владимирской области!





Сердечно поздравляю вас с Пасхой Христовой!

Это самый светлый и добрый праздник православных христиан – праздник надежды, весны и духовного возрождения.

Христово Воскресение мы встречаем на удивительной и благодатной Владимирской земле, украшенной ожерельем древних храмов и монастырских обителей, опираясь на многовековую историю духовных подвигов наших предков.

Желаю всем добра и любви, разделения Пасхальной радости с близкими и родными.

С праздником!

Автор: Владимирская служба новостей