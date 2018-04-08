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08.04.2018 08:27
С Пасхой Христовой!
Дорогие жители Владимирской области!
Сердечно поздравляю вас с Пасхой Христовой!
Это самый светлый и добрый праздник православных христиан – праздник надежды, весны и духовного возрождения.
Христово Воскресение мы встречаем на удивительной и благодатной Владимирской земле, украшенной ожерельем древних храмов и монастырских обителей, опираясь на многовековую историю духовных подвигов наших предков.
Желаю всем добра и любви, разделения Пасхальной радости с близкими и родными.
С праздником!
Автор: Владимирская служба новостей