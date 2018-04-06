Во Владимирской области ожидается сильный ветер

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – днём 7 апреля на территории Владимирской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие погодные явления повышают риски возникновения происшествий, связанных с порывом линий электропередач, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев, возникновением ДТП.

Рекомендуем жителям и гостям области проявлять осмотрительность, а личный автомобильный транспорт переставить в безопасное место.

При возникновении происшествий звоните в службу спасения по телефонам: «01», «101», «112».

Автор: Владимирская служба новостей