Перед судом предстанут "дачные" воры

В суд направлено уголовное дело в отношении 44 и 20-летнего безработных жителей села Борисовское. Мужчины обвиняются в кражах.

По версии следствия, в период с 2015 по 2017 год обвиняемые проникали в дачные постройки, откуда похищали электроинструменты, которые впоследствии продавали, а деньги тратили на собственные нужды. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.

Проверка показала, что один из мужчин причастен к 16 эпизодам преступной деятельности, а второй – к 10.

Автор: Владимирская служба новостей