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Новости
06.04.2018 12:17

В Петушинском районе движение транспорта будет временно ограничено
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород сообщает, что в ночное время 12 и 13 апреля в связи с монтажом пролетных строений надземных пешеходных переходов на 100-м и 104-м км трассы М-7 «Волга» в Петушинском районе движение транспорта будет временно ограничено.
В ночь с 12 на 13 апреля с 23:00 до 3:00 проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы на 104-м км федеральной дороги. В период с 1:00 до 1:40 движение на участке будет полностью перекрыто.
Ночью 13 апреля с 4:30 до 5:00 на 100-м км автомагистрали  М-7 «Волга» движение будет полностью перекрыто.

 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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