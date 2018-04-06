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Новости
06.04.2018 10:14

Пасха вошла в тройку самых важных для россиян праздников
Пасха вошла в тройку самых важных для россиян праздников, уступая только Дню Победы и Новому году, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным социологов, в этом году 59% респондентов будут готовить куличи, пасху и красить яйца, 24% буду освящать их в церкви. Кроме того, 39% отправятся в гости или примут родных и близких у себя, а 12% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 7% опрошенных.
При этом 12% опрошенных Пасху в этом году праздновать не планирует, а о соблюдении поста заявили в этом году 20% россиян.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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