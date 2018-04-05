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Новости
05.04.2018 15:06

На Пасху движение транспорта во Владимире будет ограничено
На Пасху движение транспорта во Владимире будет ограничено. Это связано с проведением Крестного хода. 8 апреля с 15.00 до 18.00 проехать нельзя будет по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.
Автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.
В указанное время автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.
Движение троллейбусных маршрутов на период проведения крестного хода будет осуществляться следующим образом:
№ 1 - ул.Фатьянова - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».
№ 2 - работать не будет.
№ 5 - ул.Фатьянова - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.
№ 7 - пр-т Ленина - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.
№ 8 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти-на-Лабе - Вокзал.

Движение общественного транспорта на других маршрутах не меняется.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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