Компания «Газпром газораспределение Владимир» подала в суд более ста исков к собственникам жилья, безучетно использующим газ для отопления

Компания «Газпром газораспределение Владимир» передала в суд более ста исковых заявлений на понуждение собственников жилья, использующих природный газ для отопления помещений, к установке газовых счетчиков.

Обязанность собственников жилья по установке приборов учета при использовании газового оборудования с максимальным суммарным потреблением газа 2 и более куб. м в час, введена федеральным законом об энергосбережении. Законом также установлен срок исполнения данных обязанностей - до 1 января 2015 года. В случае бездействия собственников по оснащению своего жилья приборами учета, обязанность по их установке возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Во исполнение данной нормы закона компания «Газпром газораспределение Владимир» выявила во Владимирской области около 6 тыс. случаев безучетного использования газа для отопления жилья.

К сегодняшнему дню по одному из поданных в суд исков уже принято решение о понуждении собственника к исполнению обязанностей по установке прибора учета потребляемого газа. В этом случае помимо компенсации компании затрат по установке счетчика, собственник вынужден будет оплатить и судебные издержки в размере 6 тыс. рублей.





«В основном, узнавая о подаче иска в суд и о предстоящих судебных расходах, жители сразу соглашаются на установку счетчиков, поэтому мы призываем граждан использующих газ для отопления жилья и до сих пор не установивших положенные по закону приборы учета, сделать это, не дожидаясь судебных разбирательств», - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Сергей Бондаренко.

Автор: Владимирская служба новостей