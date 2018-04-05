Во Владимире пройдет Пасхальный фестиваль

На следующей неделе в Центре культуры и искусства на Соборной Владимира пройдет Пасхальный фестиваль. В этом году наряду с выставочной экспозицией, концертами и мастер-классами программой фестиваля предусмотрены встречи с православной молодежью и активистами трезвеннического движения, церковно-научные чтения, круглый стол и форум воскресных школ Владимирской епархии. Фестиваль пройдет с 9 по 15 апреля.





Автор: Владимирская служба новостей