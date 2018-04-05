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Новости
05.04.2018 12:38

Результаты ЕГЭ планируют учитывать при выдаче медалей
Результаты ЕГЭ планируют учитывать при выдаче медалей со следующего учебного года. Об этом заявил начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский. Ведомство рассчитывает, что подготовленные предложения будут приняты до осени. Сейчас медали выдаются на основании оценок по всем предметам за 10 и 11 класс. Единый госэкзамен является выпускным испытанием и учитывается при поступлении в вузы. На данный момент школьники обязаны сдавать два предмета – русский язык и математику.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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