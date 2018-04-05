Владимирцы завоевали серебряные медали на чемпионате по универсальному бою

Мастера спорта по самбо и универсальному бою Григорий Евдокимов и Андрей Долгов, представлявшие Владимирскую область на чемпионате России по универсальному бою среди мужчин и женщин в Калужской области, привезли с соревнований две серебряные медали.

Оба спортсмена выиграли на турнире по три схватки.

Чемпионат походил с 26 по 29 марта во Дворце спорта имени олимпийского чемпиона по дзюдо Сергея Новикова в городе Медынь Калужской области.

Соревнования были отборочными. Теперь Евдокимов и Долгов в основном составе сборной команды России будут защищать честь нашей страны на чемпионатах Европы и мира.





Автор: Владимирская служба новостей