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06.04.2018 09:00
Мы начинаем КВН
Сегодня Областной дворец культуры распахнет свои двери перед первой игрой десятого сезона Региональной лиги КВН «Владимирская Русь».
На фестиваль в этом году заявились 24 команды. Помимо владимирских в сезоне играют также команды Ногинска, Москвы, Орехово-Зуево, Рязани, Покрова и Коврова.
Команды будут бороться не только за проход в сезон, но и за звания «Лучшая шутка фестиваля», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса».
Редакторы игры и члены жюри – участники Высшей лиги КВН, игроки команды КВН БГУ Олег Вересовой и Павел Якименко.
Начало игры в 18-30 часов.
Автор: Владимирская служба новостей