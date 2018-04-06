Мы начинаем КВН

Сегодня Областной дворец культуры распахнет свои двери перед первой игрой десятого сезона Региональной лиги КВН «Владимирская Русь».

На фестиваль в этом году заявились 24 команды. Помимо владимирских в сезоне играют также команды Ногинска, Москвы, Орехово-Зуево, Рязани, Покрова и Коврова.

Команды будут бороться не только за проход в сезон, но и за звания «Лучшая шутка фестиваля», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса».

Редакторы игры и члены жюри – участники Высшей лиги КВН, игроки команды КВН БГУ Олег Вересовой и Павел Якименко.

Начало игры в 18-30 часов.

Автор: Владимирская служба новостей