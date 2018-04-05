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Новости
05.04.2018 11:58

Трое подростков пытались ограбить сельский магазин
Трое подростков пытались ограбить сельский магазин. По данным следствия, два дня назад двое 14-летних и 15-летний приятели, взяв палки и пневматический пистолет, надев маски, ворвались в магазин и потребовали от продавца передать им из кассы выручку. Однако работник магазина не растерялся и попытался обезвредить хулиганов. Испугавшись, подростки убежали с места преступления. Но вскоре их поймали по горячим следам. К ситуации привлечены органы системы профилактики. Изучается обстановка в семьях, где воспитываются дети. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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