Владимирская область готовится к VI экономическому форуму

Владимирская область готовится к VI экономическому форуму «Высокие технологии в промышленности», который планируется провести в начале июня. На совещании обсуждались концепция и схема выставки форума, наполнение блоков экспонатами высокотехнологичных промышленных производств, пищевой промышленности, продукции ремесленников и предприятий малого и среднего бизнеса. Рассматривались концепции образовательных, молодёжных, туристических и спортивных площадок, в том числе и с учётом подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу.

Участники также обсудили вопросы организации тематических сессий форума. Звучали предложения провести сессии, посвященные автоматизации и роботизации производственных процессов в автотранспортном комплексе, импортозамещению в металлургическом производстве, приборостроению, обрабатывающей промышленности, подготовке инженерных и рабочих кадров.

Кроме того, по словам вице-губернатора Алексея Конышева в рамках выставки необходимо организовать экскурсионные программы для молодёжи, чтобы ребята смогли своими глазами увидеть возможности профессионального выбора, которые открываются перед ними на родной земле.

Автор: Владимирская служба новостей