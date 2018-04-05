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Новости
05.04.2018 09:42

Владимирская область готовится к VI экономическому форуму
Владимирская область готовится к VI экономическому форуму «Высокие технологии в промышленности», который планируется провести в начале июня. На совещании обсуждались концепция и схема выставки форума, наполнение блоков экспонатами высокотехнологичных промышленных производств, пищевой промышленности, продукции ремесленников и предприятий малого и среднего бизнеса. Рассматривались концепции образовательных, молодёжных, туристических и спортивных площадок, в том числе и с учётом подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу.
Участники также обсудили вопросы организации тематических сессий форума. Звучали предложения провести сессии, посвященные автоматизации и роботизации производственных процессов в автотранспортном комплексе, импортозамещению в металлургическом производстве, приборостроению, обрабатывающей промышленности, подготовке инженерных и рабочих кадров.
Кроме того, по словам вице-губернатора  Алексея Конышева в рамках выставки необходимо  организовать экскурсионные программы для молодёжи, чтобы ребята смогли своими глазами увидеть возможности профессионального выбора, которые открываются перед ними на родной земле.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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