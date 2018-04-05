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Новости
05.04.2018 08:11

Сегодня - Великий или Чистый Четверг
Сегодня по православному календарю Великий Четверг. Еще его называют Чистым. Это самый богатый на обряды день Страстной недели и Великого поста. В этот день христиане вспоминают Тайную Вечерю, на которой Иисус Спаситель омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Начиная с сегодняшнего дня и до Пасхи все церковные службы будут посвящены воспоминанию земных страданий Иисуса Христа. Сегодня можно начинать красить яйца. Если говорить о традициях, то в Чистый четверг хозяйки начинали приготовления к Пасхе: наводили порядок в доме, расстилали чистые праздничные половики, развешивали красивые полотенца и занавески. Считалось также, соприкосновение с водой в Чистый четверг принесет человеку силу и здоровье на весь год. Обязательным был поход в баню или на речку – это надо было сделать до восхода солнца.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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