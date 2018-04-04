Во Владимире планируется строительство инфекционного корпуса

Во Владимире планируется строительство современного инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы. Проект уже нашел поддержку у Губернатора Светланы Орловой и у руководства Министерства здравоохранения РФ.

В частности, планы по строительству инфекционного корпуса поддержал заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, который в марте этого года посетил Владимирскую область с рабочим визитом. В настоящее время региональные власти ведут переговоры с Минздравом РФ о возможности реализации этого проекта, который в значительной мере повысит уровень инфекционной безопасности детского населения нашей области.

Автор: Владимирская служба новостей