Не ленись - пристегнись!

На территории Владимирской области стартовала операция «Ремень безопасности». Продлится она до 11 апреля. По данным регионального Управления ГИБДД, в этом году произошло 13 ДТП, в которых кто-либо из находящихся в транспортном средстве не был пристегнут. Рост таких происшествий отмечается в Вязниковском, Собинском, Петушинском, Судогодском и Гусь-Хрустальном районах.

В ходе операции запланировано проведение рейдовых мероприятий по массовой отработке водителей, в том числе вблизи образовательных учреждений.

Водителям следует помнить, что за неиспользование ремней безопасности, равно как и мотошлемов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей. Не пристегнутому пассажиру также предусмотрен штраф в размере 500 рублей.





Автор: Владимирская служба новостей