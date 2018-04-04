В Вязниковском районе произошло смертельное ДТП

В Вязниковском районе сегодня утром произошло смертельное ДТП. На автодороге между поселком Никологоры и деревней Симонцево автомобиль «Лифан-215800» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Лада-Ларгус».

В результате столкновения от полученных травм водитель автомашины «Лада-Ларгус» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Также пострадали пассажирка «Лада-Ларгус» - жительница г. Вязники 1965 г. р. и водитель автомобиля «Лифан-215800». Пострадавшие госпитализированы ЦРБ г. Вязники.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.

Автор: Владимирская служба новостей