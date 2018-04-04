Роскачество рассказало, как выбрать "правильный" шашлык

В преддверии майских праздников Роскачество готовит масштабное исследование мяса для шашлыков разных марок, представленных на полках магазинов страны. До объявления официальных результатов эксперты дают советы, как выбрать самый вкусный и полезный продукт. Специалисты рекомендуют брать шашлык, упакованный на мясокомбинате известного производителя. В составе самого популярного — свиного шашлыка — не рекомендуется наличие консервантов и стабилизаторов, усилителей вкуса, загустителей, красителей, ароматизаторов. Специалисты называют лучшим составом шашлыка свинину с луком, поваренной солью, пряностями, водой и уксусом. Кусочки продукта должны быть одинакового размера, чтобы мясо доходило до готовности одновременно. Эксперты также советует обращать внимание на дату изготовления, особенно если не будет возможности съесть шашлык как можно быстрее.





Автор: Владимирская служба новостей