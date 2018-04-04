Пожарная безопасность проверяется во всех учреждениях социальной сферы

Во Владимирской области продолжаются проверки учреждений социальной сферы на предмет пожарной безопасности. Как доложила директор департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина, на сегодняшний день проверку прошли 54 подведомственных объекта. Системами автоматической пожарной сигнализации оборудованы 100 процентов жилых корпусов и мест общего пользования учреждений социальной защиты населения. Дополнительно закуплены и используются 478 «тревожных браслетов», сопряженных с общей системой. В надлежащем состоянии содержатся запасные выходы, а также пути эвакуации - не допускается их загромождение, расчищены подъездные пути, площадки для эвакуации.

Регулярно проводятся учебные тренировки – в дневное и в ночное время, в том числе с участием представителей госпожнадзора. В 36 организациях действуют добровольные пожарные дружины.

Не меньше внимания уделяется и сфере здравоохранения. Как доложил директор профильного департамента Александр Кирюхин, в подведомственных учреждениях сейчас проходят усиленные проверки. В частности, уже проверены Областная клиническая больница и Городская поликлиника №1 города Владимира. Системы автоматической противопожарной сигнализации в обоих учреждениях исправны, в наличии и исправности первичные средства пожаротушения, эвакуационные пути находятся в надлежащем состоянии.

В течение месяца будут проверены все подведомственные учреждения здравоохранения.

На особом контроле – учреждения спорта и культуры, а также места, пользующиеся популярностью у молодежи, – курируемый профильным комитетом администрации Дом молодежи, кафе и клубы, где также организованы необходимые мероприятия, направленные на выполнение требований пожарной безопасности. В частности, только на спортивных объектах уже проведены 94 учебные тревоги с эвакуацией детей и персонала.

Как сообщила директор департамента образования Ольга Беляева, в ежедневном режиме идут проверки подведомственных образовательных учреждений. Это детские дома, школы-интернаты и профессиональные образовательные организации. На сегодняшний день проверено 32 из 67 учреждений. Нарушений не обнаружено. Для сотрудников учреждений организовано дополнительное обучение основам пожарной безопасности.

Автор: Владимирская служба новостей