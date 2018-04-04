Неосторожность матери привела к травмированию ребенка
Перед судом предстанет женщина, неосторожность которой привела к травмированию ребенка. По данным следствия, многодетная мать в декабре прошлого года на недолгое время оставила в комнате одного 6-месячного сына. Во время ее отсутствия малыш упал с кровати с высоты около 45 см на пол, получив ушиб головного мозга и закрытый перелом костных пластинок теменной части головы.
Мама осмотрела ребенка и самостоятельно приняла решение о том, что падение не имеет последствий и за медицинской помощью обращаться не стала.
Спустя два дня родные заметили на голове малыша гематому. Мальчику оказали медицинскую помощь в стационаре клиники, состояние его здоровья остается под тщательным контролем специалистов.
Женщина полностью признала вину в содеянном и переживает за случившееся.
Следователем СК России принят ряд мер профилактического характера, в том числе, касающихся потребности повышения личной ответственности лиц, на иждивении которых находятся новорожденные.
Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
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