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Новости
04.04.2018 11:40

Во Владимире состоится «Битва стилей»
7 апреля во Владимире стартует крупнейший в России Международный чемпионат по брейк-дансу  «Битва стилей». 
В этом году отборы на фестиваль проводились в Голландии, Франции, Бельгии, Польше, Латвии, Белоруссии и Армении, а также в 15 регионов России, от Калининграда до Новосибирска.  
Сильнейшие и самые яркие представители этого танцевального направления приедут во Владимир, чтобы соревноваться за звание чемпиона. 
Более 1,5 тысячи танцоров, от 5-летних ребят до матёрых мастеров танцпола, продемонстрируют свои возможности. 
Действо развернется в стенах Арт-Дворца (ул. Северная, 2а). Начало для зрителей в 18:00.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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