Во Владимире состоится «Битва стилей»

7 апреля во Владимире стартует крупнейший в России Международный чемпионат по брейк-дансу «Битва стилей».

В этом году отборы на фестиваль проводились в Голландии, Франции, Бельгии, Польше, Латвии, Белоруссии и Армении, а также в 15 регионов России, от Калининграда до Новосибирска.

Сильнейшие и самые яркие представители этого танцевального направления приедут во Владимир, чтобы соревноваться за звание чемпиона.

Более 1,5 тысячи танцоров, от 5-летних ребят до матёрых мастеров танцпола, продемонстрируют свои возможности.

Действо развернется в стенах Арт-Дворца (ул. Северная, 2а). Начало для зрителей в 18:00 .

Автор: Владимирская служба новостей