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Новости
04.04.2018 10:09

Всероссийский день приема предпринимателей
Военным прокурором Владимирского гарнизона во исполнение распоряжений Генерального прокурора Российской Федерации и заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора в рабочее время в первый вторник каждого месяца с 9 до 18 часов проводится Всероссийский день приема предпринимателей.
Прием предпринимателей и их обращений организован в военной прокуратуре Владимирского гарнизона (г. Владимир, ул. Бобкова, д. 10,  тел. 8 (4922) 34-96-08), а также на прокурорском участке военной прокуратуры Владимирского гарнизона в г. Ковров Владимирской области (Владимирская область, г. Ковров-8, д. 7, тел. 8 (49232) 2-11-66).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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