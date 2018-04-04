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Новости
04.04.2018 09:59

Во Владимирской области проверили более 140 объектов на предмет пожарной безопасности
На сегодняшний день на территории Владимирской области совместными усилиями прокуратуры, МЧС, Росгвардии и Госстройнадзора проверено более 140 объектов на предмет пожарной безопасности.  В том числе 73 торговых центра, 2 ночных клуба, 8 кинотеатров, 8 развлекательных центров, 5 муниципальных домов культуры, 4 кафе и ресторана, а также ряд бизнес-центров, гостиниц и баз отдыха. 
Среди выявленных нарушений - отсутствие смонтированных систем противопожарной защиты и необходимого количества эвакуационных выходов, неисправности систем противопожарной автоматики и первичных средств пожаротушения. 
Много нарушений и в торгово-развлекательных центрах, где располагаются детские игровые комнаты. Губернатор Светлана Орлова высказалась о недопустимости работы подобных центров до момента устранения всех нарушений, которые могут привести к трагедии. 
При этом было подчеркнуто, что главная цель проверок – не репрессивные меры, а обеспечение безопасности людей. Поэтому особое внимание будет уделено организации и проведению обучающих тренировок сотрудников учреждений.
Региональным управлением МЧС также подготовлен дополнительный перечень из 97 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе развлекательных центров, досуговых детских организаций, объектов культуры и спорта, который будет направлен в прокуратуру Владимирской области для организации проверок. 
Кроме того, было принято решение расширить круг проверяемых учреждений и включить в него офисные здания с большим количеством арендаторов, где будут пристально изучать осуществленные в помещениях перепланировки и их соответствие требованиям пожарной безопасности. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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