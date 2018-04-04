Во Владимирской области проверили более 140 объектов на предмет пожарной безопасности

На сегодняшний день на территории Владимирской области совместными усилиями прокуратуры, МЧС, Росгвардии и Госстройнадзора проверено более 140 объектов на предмет пожарной безопасности. В том числе 73 торговых центра, 2 ночных клуба, 8 кинотеатров, 8 развлекательных центров, 5 муниципальных домов культуры, 4 кафе и ресторана, а также ряд бизнес-центров, гостиниц и баз отдыха.

Среди выявленных нарушений - отсутствие смонтированных систем противопожарной защиты и необходимого количества эвакуационных выходов, неисправности систем противопожарной автоматики и первичных средств пожаротушения.

Много нарушений и в торгово-развлекательных центрах, где располагаются детские игровые комнаты. Губернатор Светлана Орлова высказалась о недопустимости работы подобных центров до момента устранения всех нарушений, которые могут привести к трагедии.

При этом было подчеркнуто, что главная цель проверок – не репрессивные меры, а обеспечение безопасности людей. Поэтому особое внимание будет уделено организации и проведению обучающих тренировок сотрудников учреждений.

Региональным управлением МЧС также подготовлен дополнительный перечень из 97 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе развлекательных центров, досуговых детских организаций, объектов культуры и спорта, который будет направлен в прокуратуру Владимирской области для организации проверок.

Кроме того, было принято решение расширить круг проверяемых учреждений и включить в него офисные здания с большим количеством арендаторов, где будут пристально изучать осуществленные в помещениях перепланировки и их соответствие требованиям пожарной безопасности.

Автор: Владимирская служба новостей