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03.04.2018 16:51
Во Владимире прикрыло подпольное казино
Во Владимире прикрыло подпольное казино. Оно располагалось в доме 36 по улице Нижняя Дуброва. В ходе рейда было изъято 10 игровых аппаратов.
Организаторами соблюдались правила конспирации, аппараты находились в рабочем состоянии, в помещении были оборудованы места для работы и отдыха администраторов и сотрудников клуба. Данный факт позволяет предположить, что незаконная игорная деятельность велась в круглосуточном режиме.
Материалы проверки переданы прокуратурой в следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.
Автор: Владимирская служба новостей