Понтонный мост на реке Клязьма в Вязниковском районе исправен и функционирует в штатном режиме
Понтонный мост на реке Клязьма в Вязниковском районе исправен и в настоящее время функционирует в штатном режиме, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС. По мосту осуществляется как пешее, так и транспортное сообщение.
Во избежание повреждения данного моста ледоходом ежегодно в период весеннего половодья администрацией Вязниковского района принимается решение о его разведении. Это проводится для его сохранности и обеспечения безопасности граждан, поскольку перемещения по данному мосту в период ледохода опасны для жизни.
На период, когда мост разведён, для транспортировки жителей Заречья организуется лодочная переправа.
В преддверии периода весеннего половодья с жителями населённых пунктов Заречья (17 населённых пунктов, около 700 жителей) проводится постоянная информационная работа, в ходе которой жители заранее оповещаются о том, что мост будет разведён. Жителям Заречья предлагается на время весеннего половодье проживание в пункте временного размещения – в городе Вязники.
Жители населённых пунктов Заречья на время весеннего половодья заранее обеспечиваются необходимым запасом продовольствия и медикаментов. В заречной зоне постоянно функционирует магазин, работает продовольственная автолавка, 2 фельдшерско-акушерских пункта, отдельный пост пожарно-спасательной части.
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