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03.04.2018 16:31

Мобильное приложение для абитуриентов «Поступай правильно»
Минобрнауки России обновило сервис и мобильное приложение для абитуриентов «Поступай правильно». На странице ВлГУ есть вся актуальная информация о вузе: образовательные программы, довузовская подготовка, возможности для инклюзивного образования, правила поступления, средний балл, трудоустройство и показатели мониторинга эффективности. Также на странице есть большая медиагалерея с фотографиями учебных и спортивных корпусов, лабораторий, санатория-профилактория и общежитий. Мобильное приложение дополнено разделом «Календарь абитуриента». Это позволит не пропустить важные события в ходе приёмной кампании университета. Проект «Поступай правильно»разработан в виде мобильного приложения и доступен на платформах iOS, Android, а также в виде мобильно-адаптивного веб-портала abitur.cbias.ru в сети «Интернет». 
Сервис бесплатен и не содержит рекламы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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