«Владимирэнерго» взыскало с должников более 161 млн рублей

«Владимирэнерго» взыскало с должников более 161 млн рублей. По состоянию на 3 апреля, предприятия Владимирской области имеют долг перед филиалом за оказанные услуги по передаче электроэнергии только по вступившим в законную силу решениям суда в размере более 622 миллионов рублей. Наибольшую задолженность имеют ПАО «Владимирэнергосбыт» - 364 млн. руб., ОАО «Завод «Автоприбор» - 68 млн. руб., МУП округа Муром «Тепловые сети» - 30 млн. руб., МУП округа Муром «ПЖРЭП №3» - более 20 млн. руб., ОАО «Муромтепловоз» -13 млн. руб.

«Владимирэнерго» напоминает потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию: недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и напрямую влияет на надежность электроснабжения потребителей. В связи с этим энергетики настоятельно рекомендуют всем потребителям погасить долги в кратчайшие сроки.

Автор: Владимирская служба новостей