В России появятся невозвратные билеты на поезда

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет продавать в России невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Билеты, проданные по новому тарифу, можно будет сдать только в случае болезни пассажира или члена его семьи, который едет вместе с ним, в случае смерти члена семьи пассажира или получения пассажиром травмы в результате несчастного случая. Кроме того, вернуть билет можно будет в случае отмены поезда, задержки его отправления или непредоставления пассажиру места, указанного в билете. Новый закон должен вступить в силу 1 января 2019 года.





Автор: Владимирская служба новостей