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Новости
03.04.2018 13:21

Весеннее половодье ожидается в середине апреля
Начало активной фазы весеннего половодья во Владимирской области прогнозируется с конца 1-ой декады апреля. На данный момент гидрологическая обстановка в норме. 
На водных объектах наблюдается ледостав, за исключением реки Илевна и реки Ушны Муромского района, которые вскрылись ото льда. В ходе патрулирований обнаружены промоины в черте города Владимира на реке Клязьме в районе ТЭЦ, на водохранилище Содышка в районе плотины,  на реке Клязьме в городе Коврове, под автомобильным мостом, на реке Клязьме в Камешковском районе, у населённого пункта Пенкино, на реке Унже в черте города Меленки, на реке Судогде в районе автомобильного моста по трассе «Владимир-Муром». 
На закрытых водоемах и в затонах лед от 14 до 40 сантиметров.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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