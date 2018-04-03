Весеннее половодье ожидается в середине апреля

Начало активной фазы весеннего половодья во Владимирской области прогнозируется с конца 1-ой декады апреля. На данный момент гидрологическая обстановка в норме.

На водных объектах наблюдается ледостав, за исключением реки Илевна и реки Ушны Муромского района, которые вскрылись ото льда. В ходе патрулирований обнаружены промоины в черте города Владимира на реке Клязьме в районе ТЭЦ, на водохранилище Содышка в районе плотины, на реке Клязьме в городе Коврове, под автомобильным мостом, на реке Клязьме в Камешковском районе, у населённого пункта Пенкино, на реке Унже в черте города Меленки, на реке Судогде в районе автомобильного моста по трассе «Владимир-Муром».

На закрытых водоемах и в затонах лед от 14 до 40 сантиметров.

Автор: Владимирская служба новостей