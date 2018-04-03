«Торпедо» проведет свой первый официальный поединок в 2018 году

В предстоящую субботу, 7 апреля владимирский клуб «Торпедо» проведет свой первый официальный поединок в 2018 году. Соперником «чёрно-белых» станет команда «Луки-Энергия» (Великие Луки). Матч начнётся в 15.00 на малой спортивной арене стадиона «Торпедо».

Игра пройдёт в рамках 18-го тура ФОНБЕТ-первенства России по футболу среди коллективов группы «Запад» второго дивизиона.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в Интернете

Автор: Владимирская служба новостей