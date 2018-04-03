Арендаторы обокрали хозяйку дома

Молодая пара обокрала хозяйку дома. По данным регионального Управления МВД, женщина сдала в аренду жилье парню и девушке. Вернувшись спустя месяц, она обнаружила, что большая часть бытовой техники и электроприборов исчезли. Ущерб составил 80 000 рублей.

Пару поймали "по горячим следам" в Кольчугино. На допросе они признались, что имущество продали, а вырученные денежные средства потратили на личные нужды.

В ходе проверки также установлено, что девушка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе и за аналогичное преступление.

Расследование уголовного дела продолжается.





Автор: Владимирская служба новостей