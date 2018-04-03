Владимирские гимнастки стали чемпионками первенства ЦФО России

Владимирские спортсменки завоевали первые и призовые места на первенстве Центрального федерального округа по спортивной гимнастике, которое проходило на базе тульской спортивной школы МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» с 27 по 31 марта.

В соревнованиях участвовали спортсменки 9-12 и 13-15 лет. В командном зачете младшая группа владимирских спортсменок в командном первенстве завоевала золотые медали. Старшие гимнастки – юниорки – оказались третьими в этом же виде соревнований.

Кроме того, юные воспитанницы владимирской школы завоевали первые и призовые места в отдельных видах многоборья.

Так, на бревне лучшими стали Анастасия Ширшова, выполнившая, в том числе и норматив Кандидата в мастера спорта (КМС), а также Александра Максимова. В опорном прыжке и на брусьях Александра Максимова завоевала еще две серебряных медали.

В вольных упражнениях вторые места заняли Мария Калашникова, Ксения Блохина и Татьяна Руст, выполнившая также норматив КМС. Бронзовая медаль досталась Анастасии Ширшовой, которая также выполнила норматив КМС.

Всего в первенстве участвовали спортсменки из 15 регионов ЦФО России.





Автор: Владимирская служба новостей