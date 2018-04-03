6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
03.04.2018 12:05

Владимирские гимнастки стали чемпионками первенства ЦФО России
Владимирские спортсменки завоевали первые и призовые места на первенстве Центрального федерального округа по спортивной гимнастике, которое проходило на базе тульской спортивной школы МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» с 27 по 31 марта.
В соревнованиях участвовали спортсменки 9-12 и 13-15 лет. В командном зачете младшая группа владимирских спортсменок в командном первенстве завоевала золотые медали. Старшие гимнастки – юниорки – оказались третьими в этом же виде соревнований.
Кроме того, юные воспитанницы владимирской школы завоевали первые и призовые места в отдельных видах многоборья. 
Так, на бревне лучшими стали Анастасия Ширшова, выполнившая, в том числе и норматив Кандидата в мастера спорта (КМС), а также Александра Максимова. В опорном прыжке и на брусьях Александра Максимова завоевала еще две серебряных медали. 
В вольных упражнениях вторые места заняли Мария Калашникова, Ксения Блохина и Татьяна Руст, выполнившая также норматив КМС. Бронзовая медаль досталась Анастасии Ширшовой, которая также выполнила норматив КМС.
Всего в первенстве участвовали спортсменки из 15 регионов ЦФО России.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт