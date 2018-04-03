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Новости
03.04.2018 11:52

Больницы области проверяют на предмет пожарной безопасности
Со 2 апреля во Владимирской области начались проверки учреждений здравоохранения на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, сообщается на сайте ведомства. 
В частности, уже были проверены Областная клиническая больница и Городская поликлиника №1 г. Владимира. Системы автоматической противопожарной сигнализации в обоих заведениях исправны, в наличии и исправности первичные средства пожаротушения, эвакуационные пути находятся в надлежащем состоянии.
Как сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Николай Горпинко, в течение месяца будут проверены все подведомственные учреждения здравоохранения и проведены необходимые мероприятия, направленные на выполнение требований пожарной безопасности.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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