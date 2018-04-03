Больницы области проверяют на предмет пожарной безопасности

Со 2 апреля во Владимирской области начались проверки учреждений здравоохранения на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, сообщается на сайте ведомства.

В частности, уже были проверены Областная клиническая больница и Городская поликлиника №1 г. Владимира. Системы автоматической противопожарной сигнализации в обоих заведениях исправны, в наличии и исправности первичные средства пожаротушения, эвакуационные пути находятся в надлежащем состоянии.

Как сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Николай Горпинко, в течение месяца будут проверены все подведомственные учреждения здравоохранения и проведены необходимые мероприятия, направленные на выполнение требований пожарной безопасности.





Автор: Владимирская служба новостей