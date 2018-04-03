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Новости
03.04.2018 11:48

Владимирские спортсмены завоевали «золото» на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике
Владимирские юниоры выиграли командное первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей, которое проходило во владимирской МБУ ДО «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева» с 28 марта по 1 апреля.
В этом же виде соревнований команда юношей заняла третье место.
Кроме того, Виталий Суходольский и Всеволод Коротков стали чемпионами ЦФО в многоборье, Максим Евстафьев и Максим Владимиров – серебряным и бронзовым призерами соответственно. 
Что касается соревнований в отдельных видах многоборья, то в вольных упражнениях «золото» завоевали Виталий Суходольский и Егор Малолетнев, выполнивший, в том числе, норматив Мастера спорта (МС). Серебряные медали достались Максиму Подсевалову, Всеволоду Короткову, Максиму Владимирову и Даниилу Черашеву – последние двое выполнили нормативы Кандидата в мастера спорта (КМС) и Мастера спорта соответственно. 

В упражнениях на коне лучшим стал Всеволод Коротков. Бронзовые медали завоевали Виталий Суходольский, Максим Владимиров, выполнивший также норматив КМС, и Даниил Черашев, который выполнил норматив МС.
На кольцах Виталий Суходольский занял второе место. 
В опорном прыжке золотые медали достались Виталию Суходольскому и Даниилу Черашеву, выполнившему норматив МС. На втором месте в этом виде упражнений – Тимур Камолитдинов и Сергей Камолитдинов, выполнивший норматив КМС. Третье место – у Максима Евстафьева.
В упражнениях на брусьях лучшим стал Виталий Суходольский. Второе место – у Максима Владимирова, выполнившего норматив КМС. 
На перекладине первое место завоевал Всеволод Коротков, второе – Максим Владимиров, выполнивший норматив КМС, третье – Максим Евстафьев.
В межрегиональных соревнованиях участвовали в общей сложности более 100 спортсменов из 15 субъектов ЦФО России.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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