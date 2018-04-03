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Новости
03.04.2018 10:40

Мать и трое детей чуть не отравились угарным газом
Мать и трое детей чуть не отравились в собственной квартире. Трагедия чуть было не произошла в Муроме, сообщает "Муром24".
По информации Управления по делам ГО и ЧС округа Муром, мать и трое детей отравились продуктами горения. К счастью, вовремя семья обратилась за помощью, и тяжелых последствий не было. Пострадавшие уже выписаны из больницы. 
По словам директора филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в о. Муром Павла Щербакова, причина утечки в нестыковке трубы дымохода с колонкой. Это при том, что техническое обслуживание в квартире проводилось в прошлом году. Глава округа Евгений Рычков поручил руководителю жилищной инспекции Мурома выехать на место и выяснить все нюансы произошедшего.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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