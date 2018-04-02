6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
02.04.2018 16:55

Эпидпорог по области превышен более чем на 41%
За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось около 14,5 тысяч человек. Эпидпорог превышен более чем на 41%. Среди детей в возрастной группе от 0-2 лет эпидпорог превышен на 8,5%, от 3-6 лет - на 22%, от 7-14 лет на 4.0% и от 15 и старше на 59%.
В городе Владимир эпидпорог превышен почти на 7%. 
У двух человека найден вирус гриппа  А, еще у двух — вирус гриппа В, аденовирусная инфекция выявлена у 1 человека. 
Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Киржачском, Кольчугинском и Ковровском районах и в городе Владимир. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт