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Новости
02.04.2018 16:53

Во Владимирской области стартует программа «Ты - предприниматель»
Завтра во Владимирской области стартует первая весенняя образовательная программа «Ты - предприниматель». Её организаторами выступают комитет по молодежной политике областной администрации и Ассоциация молодых предпринимателей Владимирской области. Занятия будут проходить в областном Доме молодежи каждый вторник и четверг с 3 по 26 апреля по адресу: г.Владимир, ул. Дзержинского, 5.
Курс состоит из 8 тематических встреч, которые охватывают все стадии реализации проекта: от выбора идеи до воплощения её в жизнь. В рамках программы действует система «домашних заданий», которая помогает участникам погрузиться в тематику и влияет на общую эффективность курса.
Эта программа адресована тем, кто готов вложить время и силы в свой проект и нацелен на результат. В завершении всех занятий пройдёт конвейер бизнес-проектов, где участники будут презентовать свои идеи. Авторы лучших из них будут награждены ценными призами.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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