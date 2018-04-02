6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
02.04.2018 16:49

Почта России снижает цены на самые необходимые товары
Почта России снижает розничные цены на ряд социально значимой продукции в почтовых отделениях по всей стране. Цены на определенный ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях. 
В линейку товаров будут включены различные категории товаров, наиболее востребованные в почтовых отделениях малых городов и сельской местности: стиральные порошки, моющие и чистящие средства, продовольственные товары, чай и иные товары первой необходимости.
Товары, принимающие участие в проекте, помечены красными ценниками «ШОК цена». Информация о скидках на определенные категории товаров также размещена на плакатах в отделениях почтовой связи.
Несколько лет назад Почта России пересмотрела продуктовую линейку: в больших городах были оставлены только классические почтовые и канцелярские товары, книги и сувенирная продукция, а в малых населенных пунктах на почте можно приобрести основные категории социально значимых товаров.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт