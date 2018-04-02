Рынок виртуальных АТС за год вырос более чем на 40%

Согласно отчету, выпущенному консалтинговым агентством «ТМТ Консалтинг», рынок виртуальных АТС (ВАТС) в России за прошедший год вырос на 41% и в денежном выражении достиг почти 6 млрд рублей. Количество клиентов у провайдеров виртуальных АТС увеличилось на 45%, достигнув без малого 185 тысяч предприятий.

Основные факторы столь стремительного роста — уровень проникновения скоростного интернета, экспансия в регионы и увеличение уровня знаний потенциальных клиентов о сервисе.

Также, по мнению экспертов, повлияли такие тренды, как увеличение популярности удаленной работы, внедрение новых каналов коммуникации (например, мессенджеры, чаты, социальные сети и т.д.), уверенно намечающийся переход к унифицированным коммуникациям в бизнесе, востребованность глубокой аналитики и ряда дополнительных сервисов ВАТС.

Если взглянуть на позиции основных игроков, то лидером рынка виртуальных АТС остается «Манго Телеком» (бренд Mango Office). На втором месте располагается "Межрегиональный Транзит Телеком" (МТТ). Далее — «Ростелеком», «ВымпелКом» (Билайн), «Яндекс».

По данным отчета, лидерство «Манго Телеком» связано с активным продвижением услуги ВАТС в столице и регионах страны. Напомним, в марте компания объявила о начале работы во Владимире.

МТТ в предыдущем году приобрела платформу маркетинговой автоматизации Pozvonim.com и запустила процесс перевода клиентов на «МТТ Бизнес». Одной из причин роста «Ростелекома» эксперты назвали переключение абонентов с TDM-телефонии.

Наиболее доходными для операторов виртуальных АТС регионами стали Москва (58%) и Санкт-Петербург (12%).

По прогнозу аналитиков «ТМТ Консалтинг», объем рынка виртуальных АТС в ближайшие 5 лет будет расти в среднем на 19% в год. Количество клиентов на том же горизонте увеличится в 2,7 раза.

Как рассказали изданию Comnews.ru представители «Манго Телеком», распределение долей рынка по количеству клиентов в исследовании аналитического агентства показывает лишь то, насколько сильно новые игроки стремились к увеличению своей клиентской базы любыми средствами - вплоть до предложения фактически бесплатных ВАТС, пусть и с элементарным функционалом.





При этом руководитель отдела маркетинга "Манго Телекома" Андрей Козловский отметил:

«Это клиенты, ищущие способ получить любую платформу, главное - максимально дешево. Сервисы Mango Office рассчитаны на совершенно другой аудиторный сегмент. Наши целевые клиенты - это компании, которые независимо от размера заинтересованы в том, чтобы увеличить с помощью коммуникаций эффективность бизнеса. Эти компании осознают ценность решений нашей компании, функциональное наполнение и возможности сервисов и готовы за них платить».





"Естественно, среди наших клиентов чаще встречаются компании с более высоким оборотом, с большим количеством персонала и, как следствие, расходами на связь. И в поддержку моих слов - цифры из того же отчета "ТМТ Консалтинга". Агентство приводит данные по общему количеству пользователей виртуальных АТС в России: их порядка 1 млн, и почти 400 тыс. из них - пользователи виртуальной АТС Mango Office. Это соотношение вполне дает представление о реальном раскладе сил", - указал Андрей Козловский.





По данным Козловского, часть новых клиентов "Манго Телекома" - это компании, которые впервые опробовали облачные коммуникации на платформах других провайдеров: "Проверили, оценили, поняли, что чего-то не хватает, и перешли".





Автор: Владимирская служба новостей