Во Владимире стартует месячник по благоустройству города

С сегодняшнего дня во Владимире стартует месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Владимира Андрей Шохин.

В наведении порядка будут задействованы все городские жилищно-коммунальные службы, районные администрации и предприятия.

Общегородской субботник запланированы на 21 апреля.

Администрация города Владимира приглашает принять в них активное участие коллективы организаций, учреждений, учебных заведений и всех неравнодушных к чистоте и порядку горожан.

Автор: Владимирская служба новостей