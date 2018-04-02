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02.04.2018 14:43
Во Владимире стартует месячник по благоустройству города
С сегодняшнего дня во Владимире стартует месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Владимира Андрей Шохин.
В наведении порядка будут задействованы все городские жилищно-коммунальные службы, районные администрации и предприятия.
Общегородской субботник запланированы на 21 апреля.
Администрация города Владимира приглашает принять в них активное участие коллективы организаций, учреждений, учебных заведений и всех неравнодушных к чистоте и порядку горожан.
Автор: Владимирская служба новостей