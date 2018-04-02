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Новости
02.04.2018 12:32

"Мертвые души" Муромского детского дома
Директор Муромского детского дома обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. Установлено, что женщина фиктивно устроила на работу свою знакомую на должность младшего воспитателя. Однако зарплату за нее получала сама директриса. В общей сложности ей удалось незаконно получить более 116 тыс. рублей, в том числе подоходный налог – более 34 тыс. рублей. Произведены отчисления в фонд пенсионного страхования в сумме 25,5 тыс. рублей, фонд обязательного медицинского страхования – около 6 тыс. рублей и фонд социального страхования – более 3 тыс. рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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