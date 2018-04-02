Получала маткапитал на несуществующих детей

Жительница города Вязники предстанет перед судом за совершение мошенничества. По данным пресс-службы регионального Управления МВД, 28-летняя девушка незаконно оформила материнский капитал, а также на протяжении пяти лет получала пособия на двоих несуществующих детей. В итоге она получила 1 300 000 рублей. Материнский капитал она потратила на приобретение земельного участка под строительство дома.

Свою вину обвиняемая признала полностью. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Владимирская служба новостей