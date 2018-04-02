Глава администрации Горкинского сельского поселения помещен под домашний арест

Глава администрации Горкинского сельского поселения помещен под домашний арест. Михаила Диндяева подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в январе 2018 года к главе обратился гражданин с вопросом о предоставлении ему в аренду земельного участка для личных нужд. Желая получить имущественную выгоду, глава местной администрации согласился согласовать схему земельного участка, но перед этим гражданин должен был перевести определенную денежную сумму на расчетный счет одного из предпринимателей. Мужчина вынуждено перечислил более 30 тысяч рублей.

Следствие полагает, что Диндяевым использовалась определенная схема проводки незаконно полученных денежных средств через счета третьих лиц для оплаты электротехнического оборудования.

По местам жительства, работы и ряда учреждений проведены обыски, изъяты вещественные доказательства, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела.

Сам чиновник от показаний отказался.

По ходатайству следователя СК России судом 31 марта 2018 года в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении ОЭБиПК ОМВД продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей