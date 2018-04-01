В России стартовал весенний призыв

В России стартовал весенний призыв, продлится он до 15 июля. Всего призвать на службу планируется 128 тыс. человек. От нашего региона в армию отправится 1300 человек.

Особенность кампании заключается в том, что в этот призыв Министерством обороны ужесточены требования к призывникам. Современной армии нужны образованные, физически крепкие и здоровые, подготовленные призывники. Все это усложнит выполнение поставленной задачи на призыв, но она вполне выполнима.

Военный комиссар Владимирской области Владимир Кручинин сообщил, что задание главного штаба Западного военного округа на осенний призыв 2017 года регион выполнил в полном объеме. В войска было направлено 1201 человек. Больше всего - 286 призывников - отправились служить в сухопутные войска, а 226 ребят - в воздушно-космические силы. Всего через призывные комиссии осенью 2017 года прошло более 5 тысяч человек призывного возраста. Были освобождены от призыва 923 человека, отсрочку получили 2911 молодых людей, в основном в связи с получением образования. Уклонистов в этот осенний призыв зарегистрировано 10 человек.

Автор: Владимирская служба новостей