Сегодня у православных верующих началась Страстная неделя — последняя седмица Великого поста. Завершается он праздником Пасхи, который в этом году выпадает на 8 апреля. В Страстную неделю пост особенно строг, а все дни носят название «Великих». Богослужению в эту неделю придается особое значение. В православных церквях, в том числе Владимира и области, в первые три дня Страстной седмицы совершается литургия Преждеосвященных Даров, в Великий четверг и Великую субботу — литургия Василия Великого. В Великую Среду христиане со скорбью вспоминают о предательстве Иудой Искариотом своего Учителя и о тридцати серебренниках, а в Великую пятницу — о Страшном суде, распятии и крестной смерти Спасителя. Также в этот день на утрене читаются двенадцать Евангелий Святых Страстей Христовых, на вечерне выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и «На плач Пресвятой Богородицы». Литургия в Великую пятницу не совершается. После заката солнца до окончания пасхального богослужения существует традиция воздерживаться от пищи. В Великую субботу принято освещать пасхальную еду — куличи, творожные пасхи, яйца. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет — Воскресения Христова. В Иерусалиме в этот день сходит благодатный огонь. В воскресенье празднуют древнейший христианский праздник и главное событие богослужебного года Великую Пасху, или Воскресение Христово. В этот день совершается особо торжественное богослужение. В Церкви с древних времён сложилась традиция совершать Пасхльное богослужения ночью, а в некоторых странах — с рассветом. Также в этот день православные по старому обычаю встречают друг-друга Пасхальным приветствием. Младший по возрасту произносит «Христос воскресе!», второй отвечает «Воистину воскресе!».
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