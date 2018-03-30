«Поют дети России»

Сегодня в детском технопарке «Кванториум-33» прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Мероприятие собрало почти 200 юных исполнителей из школ Владимира, Мурома, Кольчугино, Коврова, Александровского, Муромского, Собинского районов. Все они стали победителями муниципальных этапов конкурса.

Участниками отборочного этапа стали семь хоровых коллективов. Конкурсанты соревновались в двух категориях: академические хоры средних и старших классов и хоры мальчиков. Участники исполняли народную песню, патриотическое произведение и классическое произведение отечественного композитора.

В результате, 1-е место завоевал хор «Светлоград» Владимирской православной гимназии,

2-е место (в разных категориях) было присуждено хору мальчиков и юношей школы № 1 города Кольчугино и концертному хору гимназии № 1 города Коврова, а 3-е место заняла вокально-хоровая студия «Капель» гимназии № 2 города Александрова.

Обладателем гран-при регионального конкурса стал образцовый хоровой коллектив школы № 16 округа Муром.

Автор: Владимирская служба новостей