На развитие паллиативной медпомощи 33 регион получит почти 66 миллионов

На развитие паллиативной медицинской помощи, включая обеспечение жителей региона необходимыми обезболивающими препаратами, а также медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, Владимирской области в 2018 году выделено 65,9 млн рублей.

На обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность, в 2018 году из федерального бюджета выделено 25,4 млн рублей.

Лекарственное обеспечение данной категории граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» и перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения, утверждаемым Правительством РФ.

Автор: Владимирская служба новостей